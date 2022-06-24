高捷攜手台灣職籃總冠軍全家海神隊，再創南台灣規模最大籃球鬥牛賽，歡迎各路籃球好手組隊挑戰!為推廣城市籃球風氣，高捷公司主辦之高捷盃3對3籃球賽將邁入第六年。前五屆均創下高雄暑假期間參賽隊伍數最多、規模最鉅的大型籃球賽事紀錄，每年賽事參與人數皆突破2500人次，儼然成為南台灣最具指標性的3對3籃球賽事。今年特別與甫獲台灣T1職業籃球聯盟2022年度總冠軍，同時也是高雄在地知名職業籃球隊「高雄全家海神隊」進行賽事冠名/聯名合作，全新打造的「2022年全家海神高捷盃Metro!都是神隊友!3對3籃球賽」，期待掀起高雄3對3籃球賽事新熱潮，再創南台灣3對3籃球賽事之最。本次賽事將於8月6日~8月7日二天，假高雄市青少年運動園區籃球場熱情開賽，即日起開放線上報名，歡迎邀請你的神隊友們一起熱血參賽。

高雄全家海神隊身為高雄在地的首支職業籃球隊，在成軍的第一年即不負高雄鄉親的期盼，不僅在例行賽穩居戰績龍頭，更從一而終地奪下台灣T1職業聯盟元年的年度總冠軍，本次與打造南台灣規模最大3對3籃球賽的高捷公司攜手合作，在雙強合體出擊之下，將使「全家海神高捷盃」賽事更具話題性及吸引力!高雄在地雙強聯手打造的大型3對3籃球賽事，同時也獲得高雄市政府運動發展局的力挺，不僅提供賽事場地等相關賽務協助，侯尊堯局長也親自到場出席記者會表達支持及肯定，而教育局也將本次賽事將列為下學年度「高雄區高級中等學校免試入學超額比序:高雄市競賽表現採計參考項目」。(記者 賴奕熏/高雄報導)