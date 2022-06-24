在美東時間周五清晨，美股主要指數期貨全面上漲，意味著周線可望迎來難得的反彈。

目前道瓊指數期貨漲146點或0.48%，標普500指數期貨漲0.62%，那斯達克100指數期貨漲0.88%。

在經歷上周暴跌之後，本周華爾街股市似乎已經回神，截至周四收盤，標普500指數本周以來上漲3.3%，那斯達克指數漲4%，道瓊指數漲2.6%。三大指數都試圖為已經連跌3周的低迷走勢畫下句點。

在投資人試圖研判美國經濟是否正在步入衰退之際，周五將發布的新屋銷售數據、密西根大學6月消費者信心報告等經濟數據料將成為市場關注焦點。

對投資人而言，消費者信心指數可能尤其重要。聯準會主席鮑爾此前曾表示，消費者信心的初步數據意外下滑，是聯準會在6月會議升息75個基點的原因之一。

Oanda資深市場分析師Ed Moya出具報告指出，衰退的相關話題仍是華爾街關注的焦點，這表示無論股市出現什麼反彈都可能只是曇花一現，關於通膨何時到頂、經濟何時衰退，以及央行利率會升至多高等，華爾街都無法很快得到答案。