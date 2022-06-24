李鵬程（法務部提供）

陳佑僧（法務部提供）

陳香琪（法務部提供）

嘉義地檢署檢察官李鵬程、法務部檢察事務官陳香琪、調查局中機站調查官陳佑僧3人，分別破獲全國最大宗大麻工廠、辦理新興毒品列管業務、緝毒績效卓著，獲蔡英文總統、行政院長蘇貞昌頒獎。法務部指出，行政院院會昨通過毒駕法案送立法院審議，未來毒駕執法將更明確。

蔡英文、蘇貞昌今出席「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」，頒獎給各界反毒有功人士及團體，其中李鵬程因去年查獲全國最大毒咖啡包製造工廠，並破獲全國最大大麻製造工廠；陳香琪辦理新興毒品列管業務，一次性列管毒品296項；陳佑僧去年陸續破獲製毒工廠5座、走私毒品案8件。

獲邀觀禮的法務部長蔡清祥，肯定法務部所屬人員在毒品防制工作上的表現，蔡清祥也藉此呼籲國人毒品害人害己，千萬不要吸毒，更不要有毒駕行為。

蔡清祥表示，法務部提出有關毒駕處罰的《刑法》第185條之3修正草案，昨天經行政院院會審查通過，未來經立法院完成修法後，將有具體明確標準可以全面處罰毒駕行為，以遏止毒品危害。

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