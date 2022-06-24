為了創造高經濟效益產業、拓展產業空間，新北市經發局推出黃金10年計畫，預計拓展智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業等五大產業，並計畫在六大區域發展，其中新莊北側特定產業專用區、林口工一工業區及八里娛樂專用區也將在近期舉行招商案，為探討「新北一金二造三區域產業發展」，經發局將邀集請工研院、普惠金融、中興工程顧問及高力國際等產官學代表，召開論壇，剖析產業現況和藍圖。

經發局指出，八里台北港鄰近桃園國際機場，具有海空聯運的地理優勢，可連結林口、淡水ICT產業資源，近期將辦理娛樂專用區招商，除了原有觀光遊憩使用，也將新增生產、製造等容許使用項目，開放多元型態產業進駐，發展智慧製造及物流中心；林口工一工業區將導入新興產業、商業設施，結合產業研發基地及生產中心，發展低汙染及高科技產業，帶動供應鏈及產業群聚。

另外，新莊知產園區特定產業專用區將提供金融科技、電子資通訊等及其他相關工商服務等產業辦公室為主，打造新北數位軟體產業中心，未來板橋、新五泰、三蘆將建立金融與數位科技重鎮；中和、新店則以灰磘產業園區為腹地，結合雙和醫院能量，打造中和高階醫材產業，將新店打造成綠能及智慧電動車產業聚落。

經發局長何怡明表示，新北市交通機能方便，可連結各地中、小型產業聚落，市府將協助企業將投資障礙排除，為了更有效推動產業發展、建置產業聚落，透過「新北一金二造三區域產業發展」論壇，將討論未來產業願景規畫，強化企業投資挹注，詳細資訊已公告在經發局官方網站(https：／／reurl.cc／zZGkvN)，企業可在本月30日前報名參加。