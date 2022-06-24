即將卸任的國美館館長梁永斐，也是知名的書藝創作家，「梁氏風格」作品備受矚目。（陳淑芬攝）

國美館「國美慶34，前進藝次元」系列活動將於6月26日啟動，成為即將卸任的館長梁永斐的臨別之作。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館「國美慶34，前進藝次元」系列活動將於6月26日啟動，即將卸任的館長梁永斐24日表示，國美館今年將有多項工程陸續完工，台灣兒童藝術基地預計在7月23日試營運，以全新樣貌與民眾見面，以台灣藝術文化資產典藏及研究軟實力，打造無牆美術館、結合展演活動等跨域合作，讓民眾體驗多元藝術的新感受。

梁永斐將於7月1日專任國立歷史博物館館長，國美館館長一職由北藝大博物館研究所教授廖仁義接任。國美館34週年慶活動將於6月26日至8月31日登場，成為他在國美館臨別之作。

梁永斐表示，國美館30多年來，歷經多次整建，今年國美館34歲生日前夕，台灣兒童藝術基地、木棧道、園區步道及景觀工程陸續完工。其中，台灣兒童藝術基地早在2018年啟動，預計今年7月23日開展是營運，是整合兒童軟、硬體服務打造專屬兒童空間，鼓勵各種「跨」界與「越」限，打開兒童們探索學習的藝術天地。

「文化藝術行政與藝術創作，在時間上是衝突的，但是在創造的體質上是互為體用」也是書藝家的梁永斐表示，

台中是風景美、具靈氣之地，他擔任國美館館長的600多個日子長期接觸中西美學館藏，綜合感悟讓他的「梁氏風格」書藝創作更具豐潤的生命力。

在創作部分，梁永斐說，他去年因病住院，調理健康期間共寫《華嚴經》10卷，作品共長200公尺，總字數多達2萬字，揮灑之間心中默念「阿彌陀佛」，希望眾生安穩得樂，迴向眾生。

「國美慶34 前進藝次元」將在6月26日下午推出演唱會，邀請台灣美聲團體「尋人啟事The Wanted」演出經典動漫及動畫等歌曲。此外，並將為台灣兒童藝術基地開幕推出「Yah Yah 藝想派對」及「Go Go 探險趣」系列活動；為推廣《無價之畫：巴黎的追光少年》漫畫所推出「34週年館慶演唱會」、「新書分享會」及「藝無反顧，線上解謎」系列活動，邀請全齡觀眾共同參與這生日派對。