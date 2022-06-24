《救援小英雄波力互動特展 台北站》於松菸3號倉庫展出。（寬宏藝術提供）

《救援小英雄波力互動特展 台北站》於松菸3號倉庫展出。（寬宏藝術提供）

波力與變形英雄救援小隊今（24日）現身台北松菸3號倉庫，為孩子期盼已久的《救援小英雄波力互動特 台北站》慶祝開展，也歡慶波力來台滿10周年；此次超級有誠意推出全新互動性展覽，展區包含多樣化的互動遊戲與主題，一個又一個嶄新的任務體驗，讓孩子加入救援團隊，和波力、安寶、羅伊、赫利一起接受挑戰，成為勇敢聰明小英雄，並且有機會與超人氣的救援小隊員們近距離接觸、拍照，留下珍貴與美好的回憶。

本次展覽用心將松菸3號倉庫打造成布魯姆斯小鎮，更策劃多項設施，要讓小朋友實際體驗成為小英雄的必經關卡，玩好玩滿！展區最大亮點為駕訓中心，小孩們可駕駛的各種救援小英雄角色小車車，搭配途中小任務，實際體驗波力與夥伴們日常的救援任務！除了超人氣駕訓中心設施，展區也規劃能讓小朋友健全發展的設施，並打造角色小迷宮，使用滑行遊具作為輔助，在迷宮中繞呀繞的尋找出口，讓孩子們盡情放電。此外，互動與益智的遊戲也不能少，拿起水管跟著羅伊一同出發滅火去，考驗孩子們的反應力與精準度，一起達成滅火任務。

救援小英雄波力（ROBOCAR POLI）於2012年正式引進台灣，深耕至今10周年，是許多小朋友心中的英雄偶像。充滿熱血與教育的內容，成為家長最放心的卡通動畫之一。在國際間獲獎無數的救援小英雄波力，除了在全球154個國家的電視頻道中播放，也在眾多串流平台上擁有自己的官方頻道，讓更多人可以接觸到這個極富教育意義又活潑正向的卡通動畫。《救援小英雄波力互動特展 台北站》於松菸3號倉庫展出，展覽時間為6月25日至9月11日，購票洽寬宏售票系統。