羅廷瑋建議，防治小黑蚊跟防治登革熱一樣，應該要全市一起動起來，市府與市民通力合作根除青苔。（羅廷瑋提供／謝瓊雲台中傳真）

夏天一到，小黑蚊肆虐問題又變得嚴重，台中市農業局將在議會提出防治專案報告，但議員痛批建議市民戶外活動穿長袖衣褲、甚至擦明星花露水防蚊，實在離譜；也有議員呼籲市府要加強教育與宣導，讓市民一起來根除青苔。

小黑蚊肆虐公園、學校，台中市提出防治作為專案報告，建議市民自行防避，戶外活動時穿著長袖衣褲、擦明星花露水，並配合進行清除青苔和藍綠藻以減少其棲地和繁殖；遭市議員林祈烽痛批毫無作為。

農業局長蔡精強表示，小黑蚊在環境中生存無法完全用化學藥劑來消滅，治本的方法就是要清除其棲息地的青苔和藻類，但這個工程太浩大，人力也無法負擔，如果強用化學藥劑去防治，會造成環境汙染的負面問題。

林祈烽表示，專案報告由農業局、環保局、衛生局等10個局處掛名，負責撰寫報告的農業局，卻連一毛錢預算都未編列，放眼各局處，也僅教育局編了297.5萬元；更質疑夏天天氣這麼熱，有多少民眾會穿長袖、長褲帶小孩到公園玩呢？

他批停，更離譜的是專案報告建議民眾要擦明星花露水來隔絕人的氣味，減少小黑蚊的叮咬。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰就曾指明星花露水含酒精成分，還額外添加了油與香精等，若噴灑時不慎碰到眼睛或口鼻，有可能造成危害，並不建議民眾拿來做消毒或取代酒精使用。農業局的建議若市民聽信後，發生問題，誰要負責？

議員羅廷瑋則說，自己是2個孩子的爸，也常帶孩子到公園玩，其實小黑蚊跟蚊子根本就是不同生物，要根除小黑蚊就要除青苔，假如民眾對小黑蚊資訊不熟悉、不理解，防治工作就會事半功倍。

羅廷瑋建議，市府應該要全市動起來，向宣導防治登革熱一樣，與民間攜手通力合作，一起防治小黑蚊；尤其近年推動美樂地計畫，大幅增加綠地覆蓋率，建議建設局更新、開闢公園時也要同步積極防治小黑蚊。

他也提醒，晚間或是日落後較沒有小黑蚊，擔心小黑蚊叮咬的市民，不妨等到傍晚之後，氣溫較涼爽時到公園活動，既不會曬傷，也不容易遇到小黑蚊。