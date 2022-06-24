《跑跑卡丁車》盛夏廣受矚目的電競賽事「RSL夢想盃跑跑聯賽」將於 2022 年度邁入第三季！RSL 賽事聯盟核心發起人，且剛加入 Liiv SANDBOX 戰隊，重返賽場的爆哥表示「RSL 聯賽初衷是讓玩家重新燃起心中電競選手的夢想，有別過往，這季的整體地圖難度再往上提升，希望培養選手更全面及更紮實的技術實力，也歡迎熱愛賽車競速比賽的玩家多多參與。」

歷屆 RSL 除遊戲橘子不斷大力協助，力挺賽事舉行，RSL 賽事聯盟更盛邀各大品牌 PLANET9 次世代電競社交平台、曜越科技、AMD、一同共襄盛舉，除此之外賽事獎勵也準備了幻銀 ARGENT E700 真皮電競椅、幻銀 ARGENT H5 RGB 無線電競耳機（由曜越科技贊助）、賽事指定處理器AMD Ryzen（由AMD贊助）以及豐厚虛寶要給送給玩家，賽事報名將在今（24）日 12:00 於 Accupass 線上報名系統，開放搶票報名！想爭奪賽事總獎金 60,000 元的玩家們，只要擁有 PLANET9 會員就可報名參加，趕緊把握機會！

RSL 夢想盃跑跑聯賽 第三季賽事資訊

報名時間：6/24（五）12:00 - 7/8（五）23:59