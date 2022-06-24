本季首勝在23日終於開張，味全龍「龍王」王維中賽後卻傳出背部不適的消息，今天就醫檢查後確定無結構性損傷，是闊背肌拉傷、發炎，總教練葉君璋提到此事也無奈地直搖頭，並說：「要一個月才能回來。」等同於上半季提前報銷。

王維中昨天以6.1局失2分的表現技壓富邦悍將王牌江少慶，拿下本季首勝並獲選單場MVP，但賽後因背部不適沒有進行頒獎儀式，他透露是與申皓瑋對決時太亢奮導致受傷。

今天賽前談到王維中就醫後的狀況，葉總先是無奈地直搖頭，「要一個月，前2周需要完全休息。」但他仍以正面態度面對，「遇到了就遇到了，不是結構性損傷就還好。」

王維中這樣的情況等同於上半季提前報銷，加上另名本土投手林子昱也出現肩膀發炎的情況，龍隊在上半季爭冠關鍵時期一口氣少了2名先發輪值，更讓葉總頭痛的是，前陣子龍隊二軍球員幾乎都染疫，如果一軍出狀況幾乎沒有人手可以替換。

「選手受傷的情況是一定會遇到，這也沒辦法。但真正麻煩的不是這樣，是因為二軍確診關係，人手擠不出來。」葉君璋表示，王維中、林子昱的空缺也可能從二軍拉上曹祐齊、吳俊杰，雖然先發輪值出現狀況，但龍隊並不考慮讓洋投「投一休四」，下周先發預計由廖任磊、郭郁政、陳明軒搭配2洋投鋼龍、布里悍。

葉總笑著說：「我確定不用擔心（先發），找人投就好，誰先投還不知道，還要再考慮一下。」至於是否會將本來定位是終結者的伍鐸拉回先發？葉君璋坦言有想過，「但現在不知道他投得怎樣，可以考慮看看。」

王維中披上龍袍後，大小傷勢不斷，之前也曾出現比較罕見的手腕傷勢情況，這次又碰上少見的闊背肌拉傷，葉君璋也只能苦笑：「要說他是太強還是太弱？」他點出關鍵，認為王維中的身體力量比較單薄，很少看他沒受傷的，「他的球速快，身體應該要比別人更加倍去訓練，重量訓練方面可能要修正，會找體能教練跟他溝通一下，他這2年受傷位置都差不多，也都是比較罕見的傷勢。」