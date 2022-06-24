大宗商品價格下跌，有助於緩解通膨擔憂，更減緩了經濟放緩的壓力。另外有跡象顯示中國打壓科技業的力道正在減弱。而美債息的走低，也有助於科技股表現。

周五香港恆生指數收漲445.19點或2.09%，為21719.06點，為連二漲，盤中最多升488點。國企股(H股)升165.98點或2.22%，為7629.06點。

科技指數連二漲，大漲4.05%。資料顯示此前賣空者正陸續回購阿里股票，阿里巴巴連兩天大漲，周五升5.5%，報113.9港元；騰訊升2.5%，報384.2港元；京東升2.5%，報249.8港元。另外，舜宇光學升8.6%，嗶哩嗶哩升6.4%。

中國修改反壟斷法，更明確的規定，將進一步在各產業落實反壟斷政策。而公平競爭審查制度也首次納入反壟斷法，審查制度更為明確，並將規範政府行政行為。

藥品生技股升6.2%，藥明康德升11.0%，康龍化成升10.2%，藥明生物升10.4%。

汽車股連二漲，小鵬汽車升7.3%，吉利汽車升6.5%。

快狗打車今日首掛牌，跌22.2%，報16.7港元。該短途貨運公司的IPO發售價為21.50港元，估此次發售所得款項淨額為5.67億港元。