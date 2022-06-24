基米(4195)今日舉行股東會通過以資本公積配發每股0.2元股票股利。基米與工研院合作興建全台第一座PIC/S GMP等級的商用核酸及多(月太)工廠，預計今年10月取得ISO認證，可望第4季正式量產，現階段已開始與潛在客戶洽談量產訂單，下半年營運表現可望優於上半年。

基米董事長周孟賢指出，去年受疫情影響，營收表現雖不如預期，但仍繳出獲利成績單，而為開創公司成長新動能與提升永續經營價值，藉由在科研服務領域紮下厚實的競爭力，重新從需求端切入找出未被滿足的商機，並採借力使力的結盟策略擴大營運能量。

展望未來，基米總經理江俊奇表示，目前有多項具體合作案持續推動，對公司長期營運發展正向樂觀。包括與全球次世代基因定序大廠Illumina針對「液態活檢」(Liquid Biopsy)共同發展癌症藥物的基因檢測服務，盼推廣成為新一代用藥指引或復發監控，以及與工研院合作興建全台第一座PIC/S GMP等級的商用核酸及多(月太)工廠，預計今年10月取得ISO認證，並有望於第四季正式量產，現階段已開始與潛在客戶洽談量產訂單。

江俊奇進一步指出，核酸是許多生技產品的原料，包括核酸藥、疫苗佐劑、PCR檢測探針等都是衍伸產品。過去商用核酸皆仰賴進口，新冠肺炎大流行曝露出本土供應鏈的缺口，基米原本就是台灣實驗室用核酸的最大供應商，在工研院協助下進行技術與設備升級，發展商業與臨床應用核酸市場，對基米來說，不僅是朝具高研發能量CDMO（委託開發暨製造服務）營運模式升級的重大里程碑，更是完成國內核酸與疫苗產業鏈的關鍵拼圖，建構完整的供應鏈體系，搶攻全球商機。