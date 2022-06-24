2017年獸醫師申報繼續教育學分後，防檢局就曾對獸醫師承諾，未來執業執照將採數位化管理，執照上將有QRCode，只要一掃描就可以知道獸醫師執業執照換證情況，將不需再換證及繳費，但遲遲未解決。對此，民進黨立委高嘉瑜今（24日）表示，如今已順利解決了困擾獸醫師已久的執業執照更新問題。

高嘉瑜稍早透過臉書表示，早在2017年獸醫師申報繼續教育學分後，防檢局就曾對獸醫師承諾，未來執業執照將採數位化管理，執照上將有QRCode，以後只要一掃描就可以知道獸醫師執業執照換證情況，將不需再換證及繳費。

但遲至今年6月22日，她召開「將42項抗生素列為獸醫師申請人用藥品清單」之協調會上，台北市獸醫師公會理事長張振東仍說，不僅QRCode掃下去一片空白，防檢局今年又要求獸醫師們更新執照，還要收高達1500元的換證費用；不僅恐有失信於民之嫌，後續商業登記、X光使用執照、動藥許可證、勞健保等也都要跟著換，可謂牽一髮而動全身！

高嘉瑜說，當日協調會上反應後，防檢局官員也立即釋出善意，並於隔日就臨時加開了研商「執業執照到期更新」會議，會中也確定了未來將全面改採應用數位化獸醫師管理系統，順利解決了困擾獸醫師已久的執業執照更新問題！

她最後提及，除防檢局外，也多虧理事長張振東、高雄市獸醫師公會常務理事蕭序諺及台中市獸醫師公會副理事長王志遠願意為了獸醫界站出來發聲，未來也將繼續與獸醫師們共同努力。