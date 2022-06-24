25歲美日混血女星丹羽仁希(Niki），因出演真人實境節目《雙層公寓》知名度大開，擁有精緻臉蛋和水汪汪大眼的她，更被封為「日本第一美女」，近日她曬出出海遊玩的美照，好身材讓網友都驚艷不已。

近來天氣越來越炎熱，丹羽仁希也曬出到海邊遊玩的一系列美照，只見她換上多套性感比基尼，大秀完美S曲線好身材，不僅傲人雪乳和結實腹肌吸睛外，轉身美尻和屁股蛋一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

丹羽仁希擁有精緻五官和姣好身材。(圖／取自丹羽仁希IG)

粉絲也留言大讚「性感又可愛」、「從頭到腳都是美麗的」、「比大海還美」、「腿太長了」。模特兒出身的丹羽仁希，是美日混血，擁有深邃五官火辣身材，因參加實境節目《雙層公寓》夏威夷特輯，知名度大開，甜美笑容及爽朗性格，讓她圈粉無數。

2018年她和男神山下智久爆密遊夏威夷傳出緋聞，讓她身價瞬間暴漲10倍，她也連續3年入選TC Candler「全球百大美女」，有「日本第一美女」封號。曾憑著性感美臀，被封「最讓人感覺到獸性的屁股」，推出寫真集也大受歡迎，演藝之路備受看好。