類颱風？暴雨挾雷擊、強風炸雙北 外送員冒險騎車送餐喊「一單50母湯喔」

全台午後對流雲系發展旺盛，氣象局已對17縣市豪大雨特報，5地列一級淹水警戒，其中雙北地區因強風驟雨屢傳災情，臉書上有網友分享1名外送員竟頂著恐怖強大風雨跑單，在等紅燈時被拍下，路面上全是遭砸落的樹葉與瓜果，網友紛紛喊「先休息吧，安全第一呀」、「這種我拉休，命重要」。

臉書「外送員的奇聞怪事」日前有網友分享一段影片，影片地點在台北市某大街上，因午後下起大雷雨，路面上風雨交加、風狂雨驟，路樹樹葉、瓜果不斷被吹落，畫面中竟有名外送員在路口「頂著強大風雨」等紅燈，外送員的雨衣被狂風吹得不斷擺盪，畫面讓網友嚇壞。

臉書上有網友分享1名外送員竟頂著恐怖風雨騎車跑單，在等紅燈時被拍下，路面上全是遭砸落的樹葉與瓜果，網友紛紛喊「先休息吧，安全第一呀」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友紛紛留言「孩子孩子，回家休息吧」、「先休息吧，安全第一呀」、「夾單扣錢…下大雨爆單就是回家囉」、「這種我拉休，命重要」、「趕快回家，等雨小點再出來跑」、「真心建議回家休息，風看起來很大，雖然不確定是不是真的大，但不想被路上各種奇怪東西砸」、「夭壽！像颱風一樣」。

中央氣象局下午4點宣布，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（24日）苗栗縣山區、雲林縣山區及南投縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨，中部以北地區及東北部山區、南部山區有局部大雨發生機率。另外針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市發布大雷雨即時訊息。