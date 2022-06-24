台灣民政府宣稱獲美國授權，發行要價1千至6千元的身分證和行照駕照，瘋狂「吸金」7.1億被訴。桃園地方法院審理後宣判，祕書長妻子林梓安涉犯詐欺取財、洗錢等299罪，應執行有期徒刑19年，游象敬應執行2年、蔡碧蓮應執行2年6月、蔡財源無罪、許義明10月，可上訴。

自稱台灣民政府祕書長林志昇2008年2月成立「台灣民政府」，並在游象敬持有的農地興建「台灣民政府」中央會館，對外謊稱「美國軍事政府將把台灣政權交還台灣民政府、台灣為日屬美佔」，以虛構「美國軍事政府」授權發行身分證、車牌、旅行證、代訓政府官員及採購印製旅行證件之機具為由，向民眾詐取費用。

2014年林志昇和妻子林梓安又稱將提起請求美國接管台灣訴訟，稱勝訴可加速執政，還可以用1台幣兌換金錢，未來執政等於1美元，不過2016年美國法院以政治事件無管轄權駁回，夫妻還在在境外營造「台灣民政府」是受「聯合國」、「G7」、「G20」等國際組織承認假象，總理大臣蔡財源、財務大臣葉碧蓮、許義明等3人持續斂財，金額多達7.1億。

檢方在2018年7月起訴林志昇等人，其中林志昇在2018年11月在住處跌倒送醫後死亡。歷經桃院4年審理，雖4人否認犯罪，但根據證人說法，加上美國在台協會回函外交部，美國軍政府並未實際存在於台灣，美國政府也無授權台灣民政府代表美國核發官方文件。

法官認為，林梓安不思循正當途徑獲得財物，利用民眾對於臺灣地位認同感，誆稱獲美國軍政府授權即將執政，輔以話術包裝，使民眾誤信，犯後均否認犯行，且尚未返還被害民眾。林梓安犯修正前詐欺取財罪153罪、加重詐欺取財罪136罪、修正前洗錢罪8罪、洗錢罪2罪，應執行19年。併科罰金200萬元，另她犯罪所得累計1億2043萬元，其中2處房產及海外帳戶換算台幣超過1693萬餘元予以沒收。其餘詐欺95次、洗錢25次無罪。

游象敬修正洗錢罪2罪，應執行2年，併科罰金35萬元，其餘被訴詐欺犯行448次、洗錢犯行3次，無罪。葉碧蓮修正前洗錢罪3罪，應執行2年6月，併科罰40萬元，其餘詐欺40次、洗錢5次無罪。許義明犯修正前洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金10萬元，其餘被訴詐欺犯行139次、洗錢犯行22次，均無罪。蔡財源無罪。全案可上訴。