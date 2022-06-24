台灣彩券24日表示，公益彩券5月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣20.08億元，自103年1月至111年5月底為止，第4屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,425.62億元。

台彩表示，5月份公益彩券盈餘20.08億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。其中10.04億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，9.03億元分配至國民年金，1.00億元則分配至全民健康保險準備。