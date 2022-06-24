美股止跌翻紅，台股24日開高收紅，外資再縮小賣超力道，匯出不明顯，主要是出口商積極拋匯，激勵新台幣走升，上演股匯雙漲，終場收在29.732元兌1美元，升值5分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.22億美元。

新台幣同步收周線，本周累計仍貶值1.2分或0.4％，周線連四跌。外匯交易員表示，聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派立場硬氣，經濟衰退擔憂升溫，美債殖利率下滑，國際美元回檔，但美股在科技股反攻下，三大指數收高，主要亞股也一片紅通通，台股雖然也啟動反攻，力道卻稍嫌不足，最後上漲126點至15,303點，帶動新台幣升勢延續。

外匯交易員指出，外資續縮小賣超台股力道至僅29億元，且在匯市進出不明顯，主要是出口商月底加季底作帳拋匯需求，趁新台幣29.7元至29.8元間的不錯價位，仍積極進場，推高新台幣。短線出口商拋匯仍提供支撐，但還要看外資動向而定，決定新台幣是否可守住29.8元關卡。