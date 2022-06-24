今年56歲的阿嬌（化名）在一家公司擔任主管，長年工作壓力大、飲食不正常，44歲時罹患乾癬，除了皮膚癢之外，後續出現關節腫痛，兩腳關節的症狀嚴重到走路都不舒服，影響工作及日常生活，進一步就醫檢查，才被確認「乾癬性關節炎」。醫師呼籲，乾癬性關節炎是長期疾病，要學習與它共存，建議患者維持理想體重、保持良好生活型態，並配合積極治療，減少併發症發生。

振興醫院過敏免疫風濕科主治醫師蔡世滋表示，乾癬是一種免疫失衡導致的慢性發炎疾病，造成皮膚細胞增生過快，身體各處出現一塊一塊或一大片紅腫皮疹，讓患者感到不適，尤其冬天時常見厚厚的銀色白屑、脫皮，在中國大陸被稱為「銀屑病」，男女罹患比例相當，任何年齡層都有，以40、50歲以上中壯年較多。

此外，乾癬可能併發關節紅腫熱痛及著骨處病變，形成乾癬性關節炎。國外研究統計，全球約有1.25億人受乾癬困擾，全台則約有8到10萬名患者，其中約3成會發生乾癬性關節炎，如加上未經歷皮膚乾癬、直接出現乾癬性關節炎的患者，推估逾2萬人為乾癬性關節炎所苦。

由於阿嬌的體態較為豐腴，BMI值高達28，加上膽結石、高血壓、糖尿病、C肝等共病，且又是B型肝炎帶原者，一開始僅以消炎止痛藥等傳統方式治療；但效果不彰。所幸阿嬌符合健保生物製劑治療資格，在醫師建議下先經肝膽腸胃科醫師治療，清除C肝、並將B肝病毒量壓低，後續採用生物製劑治療，讓她多年來的皮膚問題得以大幅改善、關節炎症狀也消退許多，阿嬌終於能恢復正常生活。

有人說「乾癬就像冰山」，臨床上看到的皮膚乾癬只是冰山一角，除了注意表面的乾癬症狀，更要留意冰山下的其他共病。蔡世滋說，依疾病分類準則，患者有皮膚或指甲乾癬（包括點狀凹陷、甲床剝離、指甲板下角質增生、甲床鮭魚色斑等），併有關節炎（紅腫熱痛），就可說是乾癬性關節炎。

乾癬性關節炎可以侵犯任何關節，好發於手指或腳趾關節，甚至有時關節及旁邊組織整個腫脹，外觀形狀類似香腸。臨床上乾癬性關節炎可分為5種樣態，包括不對稱性多發或少發關節炎、對稱性多發關節炎、脊椎關節炎、主要遠端指間關節炎、削殘性關節炎（骨頭關節嚴重破壞變形）；也因為乾癬性關節炎的症狀多樣，容易混淆為其他疾病，一旦關節受損，往往不可回復，需要及時診斷與積極治療。

若得到乾癬性關節炎，該先治療皮膚還是關節？蔡世滋說「兩者可以兼顧治療」，皮膚乾癬可透過照光、外用藥膏及口服藥物進行治療；若引發乾癬性關節炎，治療選擇上除了非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）及疾病修飾抗風濕病藥物（DMARDs）外，近20年來陸續出現多種生物製劑及小分子藥物後，更能達到皮膚及關節一起治療的效果。

目前健保已有給付上述藥物，可以改善患者關節症狀，並緩解關節破壞與變形。蔡世滋表示，如患者經傳統治療方式無效或無明顯改善，經醫師完整的評估後，可使用這些藥物治療，以避免及減少關節變形，大幅提升患者生活品質；如有生育計畫的女性患者，也有適合孕程及哺乳期間可以安全使用的生物製劑，可達到治療及懷孕兩全其美的目標。

蔡世滋呼籲，乾癬性關節炎是個長期疾病，患者要學會如何共存，除了良好的生活型態、維持理想體重外，配合醫師的治療及家人支持皆很重要，並且選擇適合的藥物，可大幅改善症狀，並能降低併發症的發生機率。