光頡（3624）因股價波動劇烈，應主管機關要求公告5月自結損益，自結5月稅後純益4,800萬元，年增26.32％，每股稅後純益0.41元，與4月份相較，獲利月減14.28％，累計今年前五月每股盈餘約2.45元。

光頡將於27日召開股東常會，電子族群受到第三季展望不佳衝擊，股價湧現棄息賣壓，被動元件族群則因龍頭股國巨（2327）遭空頭摜殺，股價呈現破底走勢，拖累被動元件族群本益比持續往下修正。

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