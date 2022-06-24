鄭姓男子因教唆友人強押林姓妻子談判，被逮帶回警分局偵訊。（警方提供）

花蓮一對夫妻鄭姓男子、林姓妻子正打離婚官司，但因夫妻財產分配談不攏，鄭男涉嫌教唆3男子，強押妻子上車，到市區一處無人工地談判，正好有一名休假員警發現有異，遂報警查證，巡邏警網趕到現場，林妻一見到員警就全身癱軟，顫抖哭喊「救命、救我啊」「他擄走我」、「他打我」。警方即時現身，阻擋可能發生的意外。

今天上午8時30分許，花蓮縣警察局勤指中心休假李姓執勤員，從市區美崙山運動後，發現公園米老鼠前路口，疑似有擄人強押人上車不法，擔心意外發生，李員遂向警局通報查證。

花蓮警分局調閱監視器及車輛辨識系統，掌握車行方向，調派分局警力啟動攔截圍捕，於可能經過路線區域加強梭巡及攔查，8時55分獲報於民德二街一處新建住宅工地發現男女糾紛，員警趕到現場，果然發現為強制帶走的林女。

警方調查，丈夫鄭男（44歲）與被押走的林女（40歲）2人為夫妻關係，因感情不睦，正打離婚官司中，卻因財產分配問題，鄭嫌因此教唆黃（20歲）、劉（18歲）、向（21歲）等3男，將林女強押往投宿處欲談判。

林女在抵達民德二街時，趁隙逃至新建工地，工人機警見狀也暗中報警，林女見到警察現身，全身癱哭喊，員警一面安撫心情，也發現身上疑有傷勢，隨即將現場3男帶回警局查辦；警方並將鄭姓丈夫帶返分局偵訊，並追出黃嫌等3人身分，今下午偵詢後依違反刑法妨害自由罪、傷害罪，移送花蓮地檢署偵辦。