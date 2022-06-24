國民黨台南市長提名人謝龍介繼質詢揭發靈骨塔業者遭市長黃偉哲的「身邊人」索賄後，24日再偕同國民黨團議員舉行「賄款抓到了」記者會，指黃市長身邊的陳姓律師向業者索賄1000萬元，還出示匯款證明說已經拿到前金720萬元，遭黃偉哲則反批「莫名其妙」，要求謝龍介拿出證據，指證他牽涉了什麼承諾，遭指控的宏宇法律事務所與建設公司，更提出證據打臉謝龍介等人，並要求三日內澄清說明，否則將採法律行動。

黃偉哲則舉4年前的大創案為例說，當時也說他身邊的人拿錢，檢調單位應該介入調查，把事情查得清清楚楚；「我願意接受輿論及司法的檢驗」，但到底牽涉什麼承諾？謝龍介應該拿出證據來，而非憑空指涉，簡直是莫名其妙。

啟承建設在聲明中也指沒有和律師事務所有任何糾紛，一切都屬謠言非屬實。（圖／啟承建設提供）

市府更指出，謝龍介出示的匯款資料，僅指出屬於律師事務所與靈骨塔業者的往來，與市府無涉。黃偉哲也希望檢調單位能夠釐清案情，並要求公務人員恪遵職守，以及相信市府團隊經得起檢驗。

啟承公司董事長曾人傑提供3張匯款單可查。（圖／宏宇律師事務所提供）

民政局也說，福龍寶塔案因涉及買賣私權糾紛，土地及建物所有權人於2019年及2021年分別向民政局申請變更興辦事業計畫書設置申請人，要求換人經營，但該局已分別於2020年及2022年依法規及內政部相關函釋駁回申請，依法行政不受外力影響。

遭謝龍介所指的宏宇律師事務所和啟承建設下午分別出面駁斥並提出證明表示，謝龍介根本搞不清狀控就指控，法律事務所也出示的匯款單並聲明指出，「109年10月6日接受委任擔任啟承建設股份有限公司(下稱啟承公司)之法律顧問(約定法律顧問期間自109年10月6日起至112年10月5日止，共36個月，每月法律顧問費用20萬元)，依雙方簽署之委任契約，啟承公司於109年10月16日、11月12日、11月13日分別匯款220萬、200萬、300萬，共720萬元之法律顧問費予本所華南銀行帳戶，此有啟承公司董事長曾人傑提供之三張匯款單可查」。

啟承公司董事長曾人傑提供3張匯款單可查。（圖／宏宇律師事務所提供）

啟承公司董事長曾人傑提供3張匯款單可查。（圖／宏宇律師事務所提供）

啟承建設也在聲明中強調並沒有和律師事務所有任何糾紛，「一切都屬謠言非屬實，希望各界媒體先進秉持理性客觀之精神，勿亂進行揣測」。以下為宏宇法律事務所聲明:

一、本所於109年10月6日接受委任擔任啟承建設股份有限公司(下稱啟承公司)之法律顧問(約定法律顧問期間自109年10月6日起至112年10月5日止，共36個月，每月法律顧問費用20萬元)，依雙方簽署之委任契約，啟承公司於109年10月16日、11月12日、11月13日分別匯款220萬、200萬、300萬，共720萬元之法律顧問費予本所華南銀行帳戶，此有啟承公司董事長曾人傑提供之三張匯款單可查。本所前開所收顧問費悉為本所同仁盡心工作之成果報酬，且盡數用於事務所開銷並早已如實向國稅局申報納稅，本所已備好自109年10月6日以來至今本所帳戶往來明細，將主動提供檢調機關清查。

二、本所接受委任後，即陸續為啟承公司及其負責人交辦之案件提供法律服務，包括會議、電郵往來、法律意見提供、公函即書狀撰擬，此有本所同仁依工作內容逐日填載之工作時數表、案卷資料(至少多達10餘宗、數千頁)、雙方往來電郵、會議紀錄可證，況本所擔任法律顧問後所處理案件不單僅有福龍寶塔一案，尚包括啟承公司董事長曾人傑交辦之其他案件，謝議員等人指訴內容顯然與事實完全不符，不但未經向本所查證即恣意發表不實言論，形同抹煞本所同仁為案件所付出之勞心、勞力。本所希望謝議員等人於查證、翻閱有關事證並瞭解真相後，應公開澄清，莫再以片面訊息誤導社會大眾。

三、另謝議員於個人臉書上所發表文章附上之匯款單圖片，刻意隱去「匯款公司代理人姓名」，惟事實上其實際匯款人即是啟承公司曾人傑董事長（附件一），而曾人傑董事長於今年4月21日已公開發表聲明並澄清啟承公司與本所間並無任何糾紛或齟齬（附件二），並正告媒體不應再以錯誤不實報導損害他人名譽，匯款單與聲明書簽名相符，一併請謝議員等人查證注意。

四、謝議員等人自111年6月23日以來所公開發表之言論與指控明顯與事實不符，謝議員等人於未查明事實真相前即發表不實言論，已嚴重傷害本所之聲譽，本所深感遺憾。雖近期選舉將至，惟本案攸關當事人權益，不應成為政治炒作之武器，況謝議員等人所召開之記者會及臉書上及廣播節目所發表之言論並非議員言論免責權之範圍，本所敦請謝議員等人於三日內澄清並主動向社會大眾說明，如謝議員等人仍拒不查證、澄清，繼續以惡意發表損害本所聲譽之不實言論，本所將採取法律手段以維護本所及當事人權益，茲此說明。