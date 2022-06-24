承載港人回憶的香港「珍寶海鮮舫」，因未能找到新的經營者，加上牌照到期，在14日時啟航離港。但珍寶海鮮舫卻在18日下午行駛至南海西沙群島附近水域時，因遇上風浪致船身入水傾側翻覆，引爆群眾討論，沒想到，香港海事處昨（23）日晚間卻收到珍寶海鮮舫船東提交的報告，直指海鮮舫與遠洋拖船「JAEWON 9」仍在西沙群島海域的水面，這又讓網友們炸鍋了，紛紛直言「被氣飽了所以浮上來」，引發討論。

據了解，位於香港南區深灣的珍寶海鮮舫建於1950年代，其後商人王老吉集資擴建，曾於1971年發生大火，釀成34死42傷；而後「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤聯合買下業權，並斥資3000萬港元重建，於1976年落成現在的珍寶海鮮舫。海鮮舫建成後，成為多部電影的取景場地，包括經典港產片《食神》、《無間道2》，已逝武打明星李小龍主演的《龍爭虎鬥》也曾在船上取景。

而珍寶海鮮舫18日下午行駛至南海西沙群島附近水域時，因遇上風浪致船身入水傾側，負責航程的拖船公司嘗試救援未成，珍寶海鮮舫一去不返，事件中沒有船員受傷，由於事發地點水深超過1千公尺，打撈工程非常困難。不過現在卻出現了驚人逆轉，有香港媒體表示，香港海事處在23日收到船東經其代理人所提交的報告，表示珍寶和該拖船仍在西沙群島一帶水域海面，而根據BBC中文版報導指出，有一位海事處新聞主任指出，海鮮舫「仍在海面」。

對於珍寶海鮮舫疑似翻船卻尚未沉沒的消息曝光後，香港網友們紛紛激動留言「傳說中的起死回生？」、「升級變做潛水艇」、「鬼船回航」、「被氣飽了所以浮上來」。