行政院長蘇貞昌今（24）日出席 「111年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮」，肯定並感謝得獎者長期推動反毒工作的辛勤付出。蘇貞昌表示，反毒工作永遠不能疏忽、大意，更不能停止。政府於2017年至2024年共投入250億元，全力強化相關反毒作為，並盼能以各得獎者為典範，讓反毒工作在全國各縣市、各工作地點、各部會及各階段都能做到最好，讓台灣的反毒工作更成功、國民更健康、國家更平安。

蘇貞昌表示，毒是萬惡根源，一旦涉入將萬劫不復，而吸毒者通常難以戒絕，受毒品誘惑甚深，也正因為販毒可獲取暴利，因此衍生黑道不法介入等情事。院長指出，為從各方面協助家長去除隱憂、維護社會治安，並為國家留住有用人才，因此政府運用公權力，透過「檢、警、憲、調、海關、海巡」6大緝毒系統的共同合作、衛福部食藥署持續協助強化民間檢驗機構之濫用藥物檢驗量能，以及借重民間團體、教育機構等力量，共同打造更全面的防護網，以有效打擊及防制毒品。

蘇貞昌指出，政府用盡全力，戮力將反毒工作做到最好，也因為有各位反毒人士在第一線，從各方面協助政府把關，讓反毒工作能夠成功。今天他和蔡英文總統親自出席頒獎，正是表達政府對全國反毒有功人士、團體最大的重視及感謝，並藉此鼓勵各位繼續努力精進。

蘇貞昌強調，反毒工作永遠不能疏忽、大意，更不能停止。政府以最大的決心，自2017年起執行新世代反毒策略第一期工作，4年投入100億元經費，而自去2021年起，他再核定新一期計畫，4年投入150億元接續執行，並從政策面、法律面、制度面、教育面等，用盡全力強化相關反毒作為，同時也仰賴各位反毒有功人士、團體共同運作執行，讓反毒工作能夠順利推動。

最後，蘇貞昌再度感謝各受獎人員與團體的共同努力，也希望能以各位為典範，讓反毒工作在全國各縣市、各工作地點、各部會及各階段都能做到最好，政府也會盡最大的努力持續落實各項工作，讓台灣的反毒工作能夠更成功、國民更健康、國家更平安。

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