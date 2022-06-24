立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（左四）今天表示，台灣是立陶宛重要的潛在市場，台灣相關單位已經承諾，數月之後立陶宛產品的進口許可就能下來。（取自外交部直播）

立陶宛因為允許我國設立以台灣為名的代表處，遭到中國大陸抵制產品輸入。立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今天表示，台灣是立陶宛重要的潛在市場，台灣相關單位已經承諾，數月之後立陶宛產品的進口許可就能下來。

吉爾卓帝斯此行訪台出席台北國際食品展，不但推銷立陶宛產品，也對台灣農產品印象深刻。吉爾卓帝斯說，台灣產品若能進到立陶宛，一定也能在立陶宛消費者心中佔有一席之地。

吉爾卓帝斯指出，立方正在跟台灣政府研議立陶宛農產品出口台灣的許可，「我們有牛肉、家禽類、乳製品等，只要許可一核發就能輸入台灣，台灣相關單位已經承諾，數月之後立陶宛產品的進口許可就能下來。」

吉爾卓帝斯說，台灣是立陶宛優先且重要的市場，他們計畫投注資源在台灣的推廣工作，這也有賴台灣在地企業是否對立陶宛有興趣與意願合作。

他強調，台灣作為潛在市場對立陶宛非常重要，將能彌補立陶宛在中國市場遭遇的損失。他認為，民主國家應該加強彼此市場的貿易關係，因為民主市場是可被預測的、尊重法治的、企業家能信任的投資環境，這是面對威權國家挑戰最好的應對方式。