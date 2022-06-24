彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦百大商品網路票選活動起跑，共100件入圍商品角逐前20名佳績，爭取十大金質獎的榮耀。（ 彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

說起彰化你會想到什麼？爌肉飯、襪子、雨傘，彰化不僅是美食之都，也中小企業的故鄉，更群聚各式各樣觀光工廠，舉凡吃的、用的，都注入蓬勃的新創意，顛覆了想像，縣府舉辦百大商品網路票選活動起跑了，100件入圍商品角逐前20名，爭取十大金質獎的榮耀。

彰化縣政府經綠處表示，為迎接建縣300年，鼓勵縣內產業積極創新、提升品牌形象，今年特別擴大舉辦「2022彰化百大商品徵選活動」，第1階段6月16日專家初審，由台灣知名美食家梁幼祥擔任評審長，以在地特色主題性、整體造型與創意、物流包裝與機能性與美味度或商品實用性等五大面向評分。

近200件商品參與徵選，參賽商家都各顯神通，積極在有限的展示空間，呈現商品特色，甚至追求商品最佳狀態，競爭太激烈，還刷掉近一半，共100件入圍，不只曾榮獲彰化好禮的商家再次熱情參加，還有許多創業青年、青農，隱身在街區的好食、好物商家，每件商品的背後，都代表商家對產品的堅持與驕傲。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，這次網路票選，即日起開始第2階段投票，網路票選分數佔總分40％，前20名商品，將可角逐十大金質獎的殊榮，請各位鄉親朋友7月31日23點59分59秒前，把握機會投票支持心目中最佳彰化商品，每個帳號每日有10次投票機會，每次須圈10件商品，票選結束後，將抽出150位參與投票的幸運兒，贈送入圍百大商品的商品兌換券，及50張全聯社價值500元禮券，中獎名單將於「2022彰化百大商品徵選活動」臉書粉絲團與官方網站公告。