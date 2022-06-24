為推動海外企業進入臺灣櫃買市場，櫃檯買賣中心與勤業眾信聯合會計師事務所(下稱勤業眾信)將於111年6月29日合作舉辦「優質海外企業來臺上櫃」線上說明會。

櫃買中心表示，此次說明會主題包括「海外企業來臺上櫃-審查重點及建議事項」及「海外企業來臺上櫃-法律議題與注意事項」兩個單元，分別由櫃買中心上櫃審查部副理郭玉貞及德勤商務法律事務所主持律師陳彥勳主講，櫃買中心郭玉貞將介紹櫃買市場發展現況與特色、申請上(興)櫃程序及上櫃審查重點與應注意事項，並說明強化公司治理與永續發展的推動時程。

此外，另德勤商務法律事務所陳彥勳將就海外企業來臺上櫃之公司章程、組織文件應考量對臺灣股東權益保護及公司治理事項提出建議，並提醒海外企業來臺上櫃常見之勞資、環保或訴訟等法律議題與應注意事項，以利對來臺掛牌有意願之海外企業能及早因應及準備。

櫃買中心將持續與中介機構合作舉辦線上或實體宣導說明會，協助海外企業進入臺灣資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業經營體質，進而提升其競爭力。

海外企業可於6月29日下午2時至勤業眾信官方Youtube頻道觀看線上說明會，或於同日下午3時起至櫃買市場業務宣導網站點閱相關影片。