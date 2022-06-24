全球第二大時尚零售商H&M在周五關閉了上海旗艦店，為該公司在中國最新的關店動作。上海在防疫的清零期間消費需求低落，H&M同時也一直受到新疆棉議題的消費抵制。

上海雖然在本月初重啟開放，該位於市中心的旗艦店也重新營業，但周五該三層樓的旗艦門市卻關上大門，品牌標誌也已經移除。H&M拒絕提出評論。

H&M在2007年進入中國，上海旗艦店同時開張，H&M隨後在中國市場快速擴張，截至去年初來到500多家門市，而目前則剩下376家門市。

儘管上海嚴厲的新冠封鎖，已經解除將近一個月，但仍有大量消費者人潮尚未重返商場，H&M自然地也受到衝擊。

來自瑞典的H&M在去年一封公開信中表示，對於中國新疆地區的強制勞動感到憂慮，此為第一家公開表達擔憂的外國公司，此後並遭到中國消費者的強烈抵制。中國電商天貓和京東至今仍無法買到H&M產品。公開抵制新疆棉使用的品牌也遭到中國網友抵制，包括Zara、耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)。