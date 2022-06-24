運勢命理網站「旺好運」分享，粉水晶是石英的一種，質地易脆，含有微量的鈦元素，外表為粉紅色，透明度不一，不透、半透明至透明皆有。粉水晶的能量可以療癒內心，幫助敞開心胸，尤其是愛情與人緣，因此許多想要招桃花的人都會配戴，除此之外，其實粉水晶也能招攬生意緣，帶來財富。

▍1.招人緣

配戴粉水晶帶有溫暖的頻率，可以穩定情緒、增加個人魅力，讓人變得更柔和，敞開胸懷接納大家，進而提升人緣。

▍2.招桃花運、異性緣

粉色能量最能招來異性緣與桃花，象徵著愛情、幸福和喜悅，是愛情開運的利器，想要脫單的人非常推薦入手。

▍3.改善感情

有伴侶的人，粉晶也能改善與另一半的感情，可以促進愛情甜蜜，讓雙方相互信賴，帶來愉快的感情生活。

▍4.增強生意緣

粉水晶色澤粉潤，散發著溫和的粉紅色光芒，因此常被拿來當作招攬生意的水晶之一。好人緣也會帶財，因此商家、業務非常適合，招來人潮、客戶，自然就能達到財源廣進的目的。

若要將粉水晶做成串珠配戴在手腕上，建議戴右手。戴水晶時左右手的效果不同，戴左手是要注入能量氣場，像要強化財運，提昇運勢的黃水晶、鈦金等強運的手串就適合戴左手；而要排出負能量，或是要散發磁場吸引人注意時，則要戴右手，像是配戴橄欖石或粉晶招桃花人緣等。

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