司法院24日院會通過「智慧財產案件審理法」等修正草案，為智審法施行14多年以來最大幅度修法變革，包括全面提升營業秘密訴訟保護、擴大採行律師強制代理、擴大專家參與審判、專利及商標救濟採行對審制等，修正草案將請行政院會銜，送請立法院審議。

司法院指出，這次修法重點之一，是為回應外界對於營業秘密保護的期待，將侵害營業秘密之第一審民事事件、刑事案件，以及侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件，明定由「智慧財產及商業法院」管轄，以落實專業及妥速審結的要求。

本次修法也針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」、「審理計畫」及「專家證人」制度，並引進「查證」與「法庭之友」制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理具高度技術與專業的新興智慧財產訴訟事件。

此外，配合經濟部提出「專利法」與「商標法」修正案，增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定，將專利、商標案件之救濟程序，由現行行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序的「對審制」。