經濟部將在27日召開電價費率審議會，外界盛傳將調漲電價。台北市議員王鴻薇在臉書指出，立委吳秉叡6年前，說2025年平均電價，只要比2016年還高，民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費，呼籲吳秉叡出來繳電費。

王鴻薇指出，電價審議委員會即將在下周登場，經濟部長王美花表示，由於國際能源價格高漲，國內電價有不得不漲的壓力，下周一將討論數個漲價方案，換言之這次電價漲定了。

王鴻薇說，更有人翻出吳秉叡6年前，幫民進黨政府掛保證，他說2025年平均電價，只要比2016年還高，民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費。

她表示，在此呼籲吳秉叡出來面對，看民進黨要不要設立窗口來接收全台民眾的電費單？還是通通都寄給吳秉叡辦公室？

王鴻薇批評，民進黨錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘，工商業大老通通跳腳，當年騙選票時喊得很有自信，但今年才2022年就破功，去年三次大停電記憶猶新，人民過的像第三世界，「真的是厲害了！民進黨。」