大陸CPU企業龍芯中科24日登陸科創板，成為大陸CPU第一股，24日開盤漲幅超過60％，市值一度達人民幣（下同）390億元。當天收盤漲幅縮窄至48.3％，收盤每股報89.07元，市值達357.2億元。

龍芯中科成立於2008年3月，主營產品為面向嵌入式、工控/終端、桌面/伺服器三大場景的CPU及相關解決方案，是A股中唯一一家基於自主指令集架構設計晶片的公司。2020年，龍芯中科推出了自主指令系統LoongArch（龍芯架構），為一款充分考慮相容需求的自主指令系統，可以通過「指令系統創新＋二進位元翻譯」的方式，高效運行其他平台上的二進位應用程式，從而達到生態融合的目的。

目前，龍芯中科三大系列處理器IP核的最新產品均完成對LoongArch的支持，相關的BIOS、內核、編譯器、C庫、虛擬機器等對LoongArch的遷移也已經完成。龍芯三大系列處理器核，分別是面向低端工業控制及微控制器領域的GS132系列、面向工業控制和消費類電子產品領域的GS232系列、面向高性能個人電腦及伺服器的GS464系列。

基於不同系列的自主處理器核IP，龍芯處理器發展出龍芯1號、2號、3號三條不同產品線，產品在電子政務、能源、交通、金融、電信、教育等行業被廣泛應用。2019年、2020年和2021年，龍芯中科營收分別約5億元、11億元、12億元，複合增長率57.28％；淨利潤分別為1.9億元、0.7億元、2.4億元。

此次龍芯中科發行價為每股60.06元，募資近25億元，募集資金將用於先進制程晶片研發及產業化、高性能通用圖形處理器晶片及系統研發以及補充流動資金。