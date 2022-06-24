桃園市桃園警察分局武陵派出所員警張浩崧23日受理陳姓民眾報案，表示前一晚將機車停放於安東街，剛才要去使用卻發現不見了。員警受理後，發現45歲林姓涉嫌偷機車，林男雖辯稱機車是朋友叫他牽的，但提不出具體證據，將其逮捕送辦。

警方表示，林姓男子約凌晨4時左右竊取機車，並循線在萬壽路附近尋獲該失竊機車，立即進行埋守，於17時20分許，發現林男出現，立即上前盤查，林男表示機車不是偷的，是跟一位綽號「聰明」的朋友借的，並拿出鑰匙轉開鎖頭，他說借車時朋友告訴他車牌是「080」，他在附近剛好看到這輛機車號碼是「080」，插入鑰匙也能打開就騎走了。員警觀察機車鎖頭已磨損，大小類似的鑰匙均有機會打開，經查詢車主否認其說法又不認識他，林男無法自圓其說，員警將其帶返所內，依法移請偵辦。

警方呼籲，汽機車鎖頭長期使用易磨損，請常保養維護，以避免宵小覬覦。