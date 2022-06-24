最近天氣炎熱，各地白天高溫多在30度以上，就有男網友哀嚎，雖然現在才6月，但因為房間西曬還是鐵皮屋，導致室內溫度飆到44度，讓他熱到崩潰，連網友看了也驚呼，「好誇張的溫度」、「烤桶仔雞的概念」，另有不少過來人提供降溫解法。

原PO昨（23日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，因為房間是西曬隔局，而且是鐵皮屋，導致室內相當悶熱，他也PO出照片，只見冷氣面板上的溫度竟顯示44度，讓他崩潰直呼，「才6月，那7、8月怎麼過？」

照片曝光後，不少網友驚呼，「好誇張的溫度」、「烤桶仔雞的概念」、「我以為我房間38度已經極限了」、「你家完全不通風哦，我房間一面牆西曬頂多也34、35度」、「這樣夏天電費會很驚人耶」，也有不少人勸搬家，對此原PO也在留言串回應，因為夏天居住品質很不舒服，目前已經搬家。

另有熱情網友給建議，「貼隔熱玻璃貼，會降溫一些」、「窗簾要裝遮光的，窗戶貼錫箔隔熱」、「試試完全遮光的窗簾，可以降個幾度」、「買一大桶冰放室內吹電風扇」、「用工業電扇吹冰塊」、「窗戶貼隔熱紙、牆壁鋪上防水墊、釘一層三分板隔熱，我是這樣解決房間西曬問題的」。