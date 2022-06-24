長治鄉發生一輛自小客車與對向大貨車發生碰撞，警方正釐清事故原因。(警方提供)

屏東警消24日上午9時27分獲報，長治鄉昌榮街發生一起車禍，一輛自小客車與對向大貨車發生碰撞，28歲黃姓女駕駛及車上一名幼童受傷送醫，雙方酒測值為零；另有一名女駕駛疑因失神自撞護欄，警方正釐清相關事故原因。

屏東警方表示，自小客車於長治鄉昌榮街西向東行駛，疑似跨越雙黃線，與對向大貨車發生碰撞，28歲葉姓大貨車駕駛未受傷，相關肇事責任由分局調查中，警方也呼籲民眾駕車時應隨時注意前方動態，以確保行車安全。

無獨有偶，潮州警方11時21分許，接獲報案指出一名張姓女子駕駛自小客車，潮州朝林路西往東快車道直行、自撞護欄，消防隊到場後發現，張女被安全帶束縛，受困於車內無法自行脫困，消防人員立即以破壞器材將安全帶剪開後，順利將受困駕駛救出脫離，並由救護車送往潮州安泰醫院進行急救。

所幸張女僅受輕微擦傷，酒測值為0，她自稱精神不濟，因此自撞對向護欄，造成車輛受損，相關肇事原因持續調查釐清中，警方呼籲，駕駛人精神不濟時，應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。