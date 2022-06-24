25歲退伍之後就結了婚，並進入台南知名的上市公司服務，從宜蘭技術學院機械系畢業的他，以在校所學、負責機械手臂程式設計工作，一待就是7年；前5年在生產線上輪班、加班，後來因緣際會轉到業務部門，雖然基本薪資少了，但是每一季有機會領到10萬以上的獎金，也發覺自己對業務工作的興趣。

隨著兩個孩子陸續出生，肩頭上的經濟重擔也越來越沈重，為了給家人更好的生活環境，他考慮轉職進入保險業或房仲業。甚至，還先去上了保險業務員的課程，後來自認臉皮薄、不敢對親朋好友拉保險，因而決心成為房仲經紀人，加入了信義房屋。而為了挑戰更寬廣的事業舞台，3年後轉戰永慶不動產，今年第一季已經拿下「百萬經紀人」。

永慶房產集團的系統平台和創新數位工具，有效提升服務效率，幫助經紀人展現專業，贏得客戶信任。（圖片/永慶房產集團提供）

追求更大事業舞台 轉戰永慶收入翻倍漲

袁鉦淯說，轉職前做了不少功課，令他最嚮往的是台北的永慶直營體系。然而，為就近照顧屏東的父母，因此鎖定高雄信義房屋當作新事業起點，一待就是快3年，一路升到副店長職務。

「雖然一樣是業務性質工作，但傳產業務只要服務公司交辦的客戶名單，而房仲經紀人卻需要很多陌生開發。」一開始，袁鉦淯覺得很不習慣，尤其高雄對他而言是個陌生的城市，加上不動產交易總價高，壓力更是大增。

然而在過去的業務基礎下，袁鉦淯慢慢克服、調適，年薪也來到約80萬元左右，但是他並不滿足，為了追求更高收入、更大事業舞台，他決定轉戰永慶不動產。「因為一直從客戶、同業口中，聽到永慶不動產的正面訊息，所以決定轉戰加盟體系時，永慶集團加盟體系是第一選擇。」

他認為，從事房仲工作要有熱情、耐心跟毅力，雖然面臨的挑戰很多，但是只要完成一件交易，得到客戶的真誠感謝與全然信任，伴隨而來的成就感，就是繼續奮鬥下去的動力。值得一提的是，進入永慶集團加盟體系的才6個月，收入就突破100萬元，深刻感受到物質及精神上的滿足。

袁鉦淯堅持「誠實服務」，獲得客戶認同和更多商機。（圖片/永慶房產集團提供）

集團強大系統平台提升服務效率 誠實服務贏得客戶信任

2020年8月，袁鉦淯跟同事們一起轉加盟台慶不動產，業績開始呈現爆發式成長。2021年度業績比起前一年成長了200萬元，成交件數成長2倍，年收入超過250萬元，這股動力亦延續到今年第一季，持續突破個人紀錄中！而除了住宅與店面，他還成功銷售土地、預售屋等項目，衝刺出更多的成交件數和業績。

加入永慶房產集團這些年，袁鉦淯親身體會到科技工具帶來的優勢及好處！他透露，在系統上建立詳細的客戶資料，能夠快速比對，減少自行在網路找案件的時間；商耕系統也十分出色，接到諮詢來電，可快速比對出物件格局、即時回覆，獲取客戶信任，提升後續服務的機會。

更特別的是，〈i行動系統〉會定期提供房市趨勢等資訊，涵蓋國內外熱門房市話題。袁鉦淯會定期跟客戶分享這些訊息，不但能維繫關係，藉此掌握客戶最新狀況，也能展現經紀人的專業，建立客戶的信任。

此外，袁鉦淯也因為堅持「誠實服務」，獲得客戶認同和更多商機。他分享一個真實案例：「之前有一間房子發生過火災，但賣方屋主沒說實話，買方支付訂金後，我檢查屋況時發現一些問題，請水電師傅打開浴室天花板，才發現大片烏黑的火燒痕跡。當時腦袋一片空白，實在是一生中最難忘的時刻之一。」

即便腦中閃過多種應對方式，但袁鉦淯仍決定誠實以對，他立刻聯絡買方到場討論，同時跟賣方協調解約，終於圓滿達成訂金歸還、零違約金付出。買方欣賞他的誠實負責任，也依舊委託袁鉦淯找房子。

袁鉦淯表示，這一年多來已陸續帶出多位徒弟，除了經驗分享、專業知識傳授，他希望建立正面、積極的態度，讓更多人了解房仲業的好，為產業培養更多生力軍。（圖片/永慶房產集團提供）

用心工作享受生活 再創事業高峰

面對繁忙的工作環境，袁鉦淯習慣利用爬山、打籃球及看影片等休閒活動抒發壓力，尤其把握休假時光跟家人相處，重新累積內在能量。他感性地說，因為唯有身心平衡，才能在工作上越做越有動力，並將正面能量傳達給客戶，就算不跟我成交、能交到一個朋友也很棒。

即將邁入40歲，今年在業績表現上已經有個亮眼開始，袁鉦淯希望在今年年底挑戰個人業績新高點，在此同時，心中還有另一個目標想要完成－想把自己近10年的房仲經驗傳承下去。

袁鉦淯興奮表示，這一年多來，已經陸續帶出多位徒弟！除了經驗分享、專業知識傳授，他希望建立正面、積極的態度，讓更多人了解房仲業的好，甚至可以慢慢喜歡上房仲經紀人這個職務。而這些徒弟們，也能有所成長與收穫，為產業培養更多生力軍。