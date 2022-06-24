新北市林口區一處停車場繳費機在5月29日凌晨3時許，遭人破壞行竊，觸發保全系統，保全業者立即趕到現場，但竊嫌早已逃逸無蹤，保全也立即通報警方到場處理。經警方到場勘查，停車場柵欄、監視器設備及繳費機皆遭到竊嫌破壞，停車場業者估計繳費機內現金遭竊1萬多元，設備維修費初估約3萬元，警方調閱監視器後，已鎖定兩嫌身分，將追緝竊賊到案。

2名竊賊在暗夜賊鎖定林口某停車場繳費機行竊，警調電眼鎖定兩嫌函送法辦。(戴志揚翻攝)

2名竊賊在暗夜賊鎖定林口某停車場繳費機行竊，警調電眼鎖定兩嫌函送法辦。(戴志揚翻攝)

警方調閱停車場監視器，發現竊嫌駕駛一部自小客車於凌晨3時許開車進停車場，接著一名竊嫌下車將停車場的照明設備及監視器一一破壞，另一名竊嫌靠近繳費機馬上將監視器鏡頭轉向，隨即破壞繳費機竊取機內金錢，作案後離開前也破壞柵欄，揚長而去。

經警方調查兩名竊嫌作案時所用車輛為行竊而來的贓車，且行竊過程穿戴手套、帽子及口罩，並且刻意避開監視器鏡頭，企圖躲避追查，讓警方難以追緝，但員警鍥而不捨，透過影像分析及比對，鎖定黃姓及鄭姓兩名慣竊，並發通知書依法傳喚，後續將依竊盜罪函請新北地檢署偵辦。