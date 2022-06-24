「柔道男神」楊勇緯，今天在蒙古烏蘭巴托大獎賽60公斤級連過3關，可惜最終0比1不敵日本名將永山龍樹，無緣奪下生涯第三面大獎賽金牌，不過仍獲得巴黎奧運積分。

楊勇緯在去年東京奧運一戰成名，去年底在阿布達比大獎賽奪金，世界排名從第2名成功篡位，坐上世界第一。今年4月在安塔利亞大獎賽再次稱霸，坐穩世界第一寶座。

國際奧會日前宣布6月起柔道項目將展開為期兩年的巴黎奧運積分爭奪戰，烏蘭巴托成為巴黎奧運積分賽首場賽事。

楊勇緯今日首戰輪空，16強賽1比0擊敗烏茲別克選手，8強賽「一本勝」淘汰葡萄牙選手，4強賽更是技壓地主選手，三戰全勝取得爭冠門票。

金牌戰楊勇緯迎戰永山龍樹，雙方開賽後就展開激烈攻防，可惜楊勇緯在剩下3分08秒的時候被對手突破防線失掉1分。

楊勇緯隨即反擊，不斷地想要祭出拿手三角固定技，但永山龍樹始終不給楊永緯機會，最終楊勇緯0比1飲恨落敗。