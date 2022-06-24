英國一名58歲男子去年打完AZ疫苗後出現罕見副作用，神經系統病變使全身幾乎呈現癱瘓，在醫院靠著呼吸器度過長達420天的日子。近期傳出他順利出院，但往後日子仍無法擺脫輪椅和輔助器，經歷這一切後他最大的感想就是「超後悔打疫苗」。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)23日報導，大流行期間各國政府洗腦式的呼籲民眾接種疫苗保命，去年3月英國傳出，一名58歲男子辛格勒(Anthony Shingler)成了疫苗受害者之一，在鬼門關前走一遭。此前身體狀況良好，沒想太多選擇了AZ疫苗施打，不料幾天後被送往加護病房，度過絕望又痛苦的420天。
辛格勒先是出現全身劇烈疼痛、肌肉無力的症狀，被診斷罹患罕見副作用「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS），這是一種身體免疫系統出差錯引起的急性多發性神經炎，神經受損阻礙傳導。幾近癱瘓在床，期間還須倚賴呼吸器才能活下去，他形容「大腦告訴我該起床了，我下意識想移動其他地方，但就是做不到…」
「發生這件事以前，我自認是個心靈強大的人，沒什麼難的倒我，但這次真的嚇到我了…」
如今辛格勒已經出院，終於可以回到溫暖的家。「不能自己上班、開車、穿衣服，我什麼都抓不住…」儘管如此，他認為再也無法回到以前那個自己，從一家之主的身分變成「被照顧者」，成了家人額外的負擔，「早知道會這樣，我絕對不會碰疫苗…」。
文章來源：Father-of-two, 58, 'left paralysed' by first AstraZeneca Covid jab must use wheelchair and walking frame after 420 days in hospital
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