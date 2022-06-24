長輩生氣請「長輩」理論！網路上一段抖音影片瘋傳，1名婦人怒氣沖沖地走進店內找店家理論，沒想到過程中一言不合竟突然掀起上衣，露出裡頭紫色胸罩，甚至疑似不慎扯開胸罩露點，雖然她趕緊將衣服放下，但衣服一度也將胸罩扯下，離譜行徑全被錄下，在網路上引發大肆討論。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段抖音影片，1對夫妻被拍到怒氣沖沖地走入1間手機用品店，其中1名婦人直接快步到櫃檯處，接著竟是用雙手掀起衣服，露出裡頭的胸罩，過程中還疑似失手將胸罩也掀起，右側乳房的「南半球」幾乎全部露出，全程10秒影片讓網友看傻。

1名婦人怒氣沖沖地走進店內找店家理論，沒想到過程中一言不合竟突然掀起上衣，露出裡頭紫色胸罩，甚至疑似不慎扯開胸罩，雖然她趕緊將衣服放下。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中該婦人掀起上衣後又隨即拉下衣服，之後便惡狠狠地瞪向櫃檯，手還不停將掀起的衣服拉低，還能見到紫色胸罩已被衣服扯下；影片被分享在臉書不到1天，已吸引近1.3萬則留言。

網友紛紛留言說「木蘭飛彈降肉」、「阿姨牙起來」、「再這樣！我要露了喔」、「到底什麼招」、「長輩跟你講不聽，就請長輩的長輩來講」、「好胸狠的阿嬤」、「她打開她的格局了，毫無保留的那種」、「奶奶用奶奶嚇人，果然高招」、「看到到這樣的情況，好多男人會想開店，希望遇到這樣的客人」、「人家可是帶胸器上門討公道的」、「炫耀她是當家的大奶奶」、「沒想到還可以看到無敵鐵金剛的原子光熱