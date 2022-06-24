《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》展覽，以五感體驗深入感受歷史樣貌。(屏縣府提供)

牡丹社事件展覽《半島一瞬：聆聽牡丹的聲音》，24日於屏東演藝廳揭展，歷時3年的田野調查，首次以展覽完整呈現，透過當代策展手法，打造五感體驗的臨場感，讓觀者重新走進歷史場域，深入了解牡丹社事件的歷史價值與當代意涵。

屏東縣長潘孟安表示，屏東是臺灣歷史與世界萬國的第一個交會點，發生在屏東的1871年「琉球漂民事件」、1874年「牡丹社事件」，都是影響台灣歷史的重要涉外事件。

縣府向文化部申請再造歷史場域計畫，從田野調查出發，期間舉辦數場國際論壇，拍攝紀錄片，再到今日的牡丹社歷史展覽，讓重要的歷史事件有機會重現於世人眼中，再現歷史記憶。

此展5月於臺北打頭陣，讓更多人重新認識牡丹社歷史，廣受好評。6月接續於屏東演藝廳展出，展區置入更多元而豐富的在地元素，並加入許多互動體驗裝置的設計。縣府這次特別以文化路徑的策展形式，將演藝廳與屏菸的展覽相互串聯，形成文化廊道。

展覽一入場以牡丹古調的吟唱歌聲，訴說祖先們的故事，接著步入以代表牡丹鄉顏色紅黃帆布所圍塑出的環形空間，除了代表石門古戰場的地域特徵外，也特別鋪設軟土石來模擬雙腳踏入歷史回憶的感受；藉由展區中央的雷射光緩緩地掃動，象徵鵝鑾鼻燈塔向外界告知的存在，就如同擔任說書人的角色，引領民眾進入故事情境。

屏縣府文化處說，展覽以「半島一瞬」為主題，說明發生在1874年的石門戰役盡管只是歷史洪流中的一瞬，卻改寫了近代東亞的政治局勢，深深影響臺灣及島上各民族的命運。

「聆聽牡丹的聲音」藉由當代策展手法帶領民眾重返歷史現場，以牡丹古謠、牡丹群社的口傳歷史呈現，聆聽過去未能被大眾聽到的在地聲音，保留這段珍貴的歷史記憶，並從中思考牡丹社事件的歷史意義。