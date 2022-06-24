新光保全（9925）24日召開股東常會，通過配發現金股利2元；新保指出，仍將以科技保全持續多角化經營，開發新系統與服務，以提高企業核心競爭力，維持公司成長動能。而為因應「淨零碳排」成為全球企業永續發展趨勢，也將針對政府推動的「綠能產業」領域積極布局。

新保今年第一季合併稅後淨利為2.1億元，較去年增加5.44％，每股稅後純益EPS為0.52元。

新保指出，俄烏戰爭，中國清零政策採取的封城管理，導致相關產業、供應鏈、原物料受影響，衝擊市場供需產生斷鏈問題，加劇全球通膨危機。美國聯準會為遏阻通持續升息，恐加劇全球經濟衰退、企業獲利下滑隱憂，都讓企業營運受到相當幅度的衝擊，新保也不例外。

因此，除了撙節預算控制成本，持續流程優化改造；新保指出，將持續推動保全智慧化的應用，如智慧家庭、智慧門管、智慧營銷（PoSS） 、智慧建築、智慧防災。

甚至智慧城市的市場，積極投入綠能產業鏈服務，科技智慧服務同時結合防疫生活，強化營運成長動能。

除此之外，新保表示，為強化企業永續經營發展相關的公司治理機能，新保也在董事會下設置「永續發展委員會」。日前更獲得由台灣永續能源研究基金會授予「綠級」淨零標章之殊榮，成為首批15家獲頒授證的企業。