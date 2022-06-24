中華職棒上半季賽如火如荼進行中，球員賣力展球技求好成績，各隊的啦啦隊也都女神輩出；有「小夏語心」稱號的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels隊長卡卡（唐禹菁），日前曬出穿學生服熱舞應援後的美照，身上濕到像是掉到水裡，超兇雙球全現形，讓球迷看了臉紅心跳。

舞蹈老師出身的卡卡，轉型成啦啦隊員後在Fubon Angels已經6年，且擔任富邦悍將及富邦勇士啦啦隊隊長，帶領其他Angels在場上奮力替球員應援；平時卡卡也會在IG曬出工作美照，而近期天氣越來越熱，她PO出在場上跳了3局就濕汗淋漓的模樣，還俏皮地自嘲像是「掉到水裡」。

照片中卡卡穿著胸前秀有「悍將中學」的學生服，紮起可愛的兩股辮子造型，透露和其他Angels在看台跳了三局，她就已經濕到整個人像是掉到水裡，還笑說「請拯救一下落水的學妹」；仔細看才發現卡卡制服已經濕到裡面內衣形狀明顯，超有料上圍全被看光，驚喜給球迷福利。

許多網友看到清涼照都超嗨，熱情表示，「原來是游泳課」、「這是跳進水裡游泳嗎？卡卡辛苦了」、「是不是偷偷去玩水」、「一定很香」、「太努力了，好濕好濕」、「剛游泳回來嗎？」、「清純又性感」、「就是一個水姑娘啊」。