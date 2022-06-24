Very specific cheat sheet reminds Biden how to act

They literally have to write out every basic instruction for Joe Biden. I have never seen instructions like this for any person leading any meeting I’ve ever attended in my life. I bet you haven’t either. Biden has dementia. It’s clear to anyone with a functional brain. pic.twitter.com/u4FBgA0VCV — Clay Travis (@ClayTravis) June 23, 2022

《紐約郵報》（New York Post）23日報導，美國總統拜登（Joe Biden）在一次會議中，無意間展示了白宮工作人員提供的備忘清單，其中一條條列出「向與會者說你好」、「您坐下」、「向與會者說謝謝」等事項，讓人感到十分「可笑」。

根據報導，拜登23日與離岸風電產業（Offshore Wind Industry）的高階主管們進行會議，被拍到說話時略顯結巴，並似乎拿起眼前的「小抄」來輔助發言，卻因此被外界發現，這張紙條背面印著「可笑」的詳細清單。

從媒體拍到的畫面來看，這張註明為總統用議程順序的清單，列著「您進入羅斯福廳（Roosevelt Room，位於白宮西廂）並對與會者說你好」、「您坐下」、「記者入場」、「您發表簡短意見（2分鐘）」、「記者離場」、「您問美國勞工聯合會－產業工會聯合會（AFL-CIO）主席舒勒（Liz Shuler）一個問題」、「您向與會者說謝謝」、「您離場」。

且在這張清單中，可能是為保證拜登確實注意到該做什麼事，所有寫著「您」（you）的部分，都採用全大寫的強調用法「YOU」。

《紐約郵報》指出，拜登並非首次在使用「小抄」時出現尷尬畫面，如他2021年7月在與美國西部各州州長舉行關於野火的公開視訊會議時，一名工作人員遞了一張便條上來，提醒總統「先生，您的下巴上有東西」。結果拜登擦了擦自己的下巴，卻也不小心將這張紙條的內容展示在鏡頭前。