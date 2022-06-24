由遊戲大廠4399研發、Gamamobi所代理的最新SLG力作，在中國掀起一股「攻城」熱潮的SLG跨平台遊戲《文明與征服：Era of Conquest》今（24）日宣布即將於2022年7月中旬正式啟動全球先行服測試，為玩家帶來跨越時區、全球同服的「世界競技」！

《文明與征服：Era of Conquest》是一款由4399團隊耗時三年精心研發的最新作品，講述了在泰拉大陸上，一群來自不同文明的領主，為了聯盟與榮譽，召集凱撒、薩拉丁、織田信長等歷史名宿，集結翼騎兵、華夏連弩兵、馬穆魯克等傳奇兵種，組建隊伍，結成聯盟，衝破迷霧，逐鹿天下，一路征服所有不服，從落魄首領走向世界中心的史詩故事。

逐鹿天下，走向世界！

◎ 「攻城」熱潮，風靡市場

《文明與征服》於2021年12月29日在中國首站發行，短短十天時間便掀起當地「攻城」熱潮，衝上中國區iOS免費榜榜首、暢銷榜TOP 5好成績，並多次成為蘋果今日推薦，其別具特色的策略機制和武將技能組合玩法贏得了百萬玩家的好評。

「攻城」熱潮，風靡市場

◎ 全球同服，多平台火熱激戰

《文明與征服：Era of Conquest》將在全球200多個地區同步上線，不僅可支援手機、電腦、主機端等多平台設備無縫暢玩，並提供英語、中文、韓語、德語、日語、法語、西班牙語、阿拉伯語等19種語言，實現全球玩家同服激鬥，帶你體驗真正的「世界競技」！

全球同服，多平台火熱激戰

◎ 綠色公平，策略為王

為了創造更公平的遊戲環境，《文明與征服：Era of Conquest》遊戲中不賣VIP，不賣資源！金錢不是影響戰局的關鍵，只有戰略決策才能決定最終的勝負。與其他領主結成同盟，攜手攻占其他城邦，搶奪資源升級城池，逐鹿天下，制霸泰拉大陸，邁向世界中心的唯一王座。

綠色公平，策略為王

◎ 先行服測試，即將開啟

2022年7月中旬，《文明與征服：Era of Conquest》全球先行服測試將正式啟動！世界各地的領主們，快來開啟你的征服之路吧！

開啟你的征服之路！

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