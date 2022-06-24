行政院消費者保護處近日在六大電商所屬10個網購平台抽查電火鍋、電暖器、燙整髮棒等應施檢驗商品270件，其中135件送請主管機關經濟部標準檢驗局認定違規，已通知平台業者下架。行政院消保處已請標檢局協助平台業者建立應施檢驗商品上架把關機制，並貫徹定期自主查核。

近期媒體報導許多網拍平台都能買到未經政府檢驗的不合格電器產品，其商品安全性堪慮。為維護消費者權益，消保處分別在露天拍賣、PChome、momo、Yahoo、蝦皮及東森購物等6大電商10個網購平台，擇定電火鍋、電暖器、燙整髮棒等3種應施檢驗商品品目，每個平台均抽查27件，查核該商品有無標示商品檢驗字號。

其中Yahoo拍賣違規25件、PChome商店街違規17件，露天拍賣違規15件Yahoo超級商城也違規15件並列第三。行政院消保處簡任消保官王德明表示，依經濟部2017年公告指出「以通訊交易方式訂立契約應提供消費者之資訊」，如交易商品屬經公告應依商品檢驗法執行檢驗並應標示商品檢驗標識者，企業經營者有義務揭示該等資訊，但此次發現多數仍未標示，如果經查製造者涉嫌逃檢可處20萬元至200萬元罰鍰，至於如果是販售者未標示則可依消保法限期改善，不改善最重可處50萬元罰鍰。