台南驚傳出現全台首例猴痘確定病例，衛生局長許以霖說，該個案為25歲男性，6月16日自德國返台，20日因發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，21日至診所就醫，22日和醫院視訊看診後再到醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水疱液採檢送驗，今研判為猴痘確診，已收治醫院治療中。

疾管署於6月23日起將「猴痘」列為第二類法定傳染病後，今天出現首起猴痘案例。許以霖說，該個案僅與雙親有接觸，雙親均須健康監測21天，初步調查男子返台後也沒有密切接觸者。

由於「猴痘」主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，並證實可有效人傳人，許以霖呼籲，民眾須避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用，若有不適應盡速就醫，請民眾小心防範。為減少受感染的風險，建議民眾避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播。

衛生局指出，由於目前邊境逐步鬆綁管制措施，返國入境後，如出現疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史與接觸史。如有猴痘防疫相關問題，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180諮詢，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢。