6月23日全台用電量衝上3994萬瓩新高，逼近台電原本預估7月下旬才達到的4000萬瓩。台電近日將根據汽電共生、疫情解封等四變數進行盤點，預計7月初提出新的年度最高用電尖峰預估，不排除上修個幾十萬瓩。至於多出的電力需求，台電認為可藉由光電擴大、汽電共生發電意願增加、水力發電高水位等支應。

去年最高用電量是7月底的3884萬瓩，台電原預估今年會到4000萬瓩，已拉高116萬瓩，但才6月底就快打破。台電發言人吳進忠說，這已有把半導體高科技業用電成長算進來，本預估是7月下旬、8月中旬前才出現4000萬瓩。

但俄烏戰爭造成煤價大漲，他說原本汽電共生業者會把餘電賣給台電與需要的客戶，因為燃料成本上漲，變成沒有發電意願，一方面跟它買電的客戶會轉過來向台電買，一方面汽電業者供給台電的電量也減少，是近期用電尖峰墊高原因，且一來一往也讓備轉容量率被吃掉。

他提出月底公司會根據四大變數重新計算，7月初提出新的預估，不排除上修最高用電量數字。包括能源局已修改《汽電共生系統實施辦法》，反映燃料變動提高收購價格，看用戶向台電買電會不會少一點。二是高科技用電有沒有冷卻跡象。三是疫情解封後經濟變化，四是氣候變化狀況。「會把6月過後所有參數提出來檢討。」

至於上調目標量，吳進忠粗估可能增加個幾十萬瓩，實際要等計算出來才知道。但即使估值上修，他認為藉由汽電共生發電意願增加，水力發電保留高水位，讓電廠白天儘量不發夜晚全發，光慣常水力就可以多貢獻170萬瓩電力，加上太陽光電白天已擴增到500萬瓩、離岸風電今年倂網也會變多，可以支應(上修部分)，沒有問題。