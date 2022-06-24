72歲王姓老婦人22日遭假健保局官員來電騙稱積欠健保費，要繳納40萬元健保費及滯納金，如不立即匯款就會遭強制執行及面臨刑事責任，婦人急忙至金融機構匯款時，行員察覺有異狀立即報警處理，大華派出所員警趕到現場阻止婦人繼續匯款保住40萬元。

龜山分局大華派出所警員薛博宇、林祺穎於22日15時許接獲轄內金融機構報案稱疑似有詐騙案件，員警到場了解後，得知王姓老婦人（72歲）接獲假健保局官員來電謊稱其積欠政府健保費，需繳納40萬元費用及滯納金，在婦人半信半疑時，詐騙集團恫嚇若不立即繳納將會鎖卡、凍結帳戶及面臨刑事責任，且電話隨即轉接為新北市地方檢察署檢察官，老婦人聽到「檢察官」三個人字就非常緊張，急忙到住家附近銀行欲進行匯款，惟婦人心中仍帶有一絲懷疑，匯款時一邊與假檢察官通話且同步用紙筆與行員溝通請求協助，所幸行員反應機靈以及員警及時到場，立即向婦人說明這是標準的詐騙手法，老婦人才放下心中大石並將該電話封鎖，並感謝行員及警察的熱心協助。

大華派出所所長陳均百警方呼籲「假檢警 真詐騙」是常見的詐騙手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。