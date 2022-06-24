去年成立的台灣籃球名人堂協會於今天完成票選今年首屆名人堂成員工作，在律師洪國勛見證下，確定球員類由陳祖烈、王毅軍、唐雪舫、荊玲(女)；教練類洪金生、裁判類湯銘新以及特殊貢獻類嚴慶齡、王士選計8人入選，預訂於10月24日舉辦正式入堂頒獎儀式。

台灣籃球名人堂協會於去年正式成之後，隨即展開今年評選第一屆名人堂成員作業，去年11月成立典章委員會，由前國體大副校長張思敏擔任主委，訂定「台灣籃球名人堂評選規章」辦法，分成球員類、教練類、裁判類、球隊類及特殊貢獻類等五大類進行遴選。

今年2月依規章成立提名委員會，由本會副理事長石德忠擔任主委，3月底完成提名作業，計選出四大類18位候選人(球隊類缺)。4月交接評選委員會，由前資深媒體人楊楚光出任主委，計有43位委員包括有多年資歷的球員、教練、裁判、相關人士及媒體人組成，完成投票作業密封後，於今天在洪國勛律師、理監事孫國昌、王金城見證下，進行開票作業，實收41張有效票，確定當選人名單，理事長王信良與秘書長馮同瑜共同主持。

完成這項歷史性任務，評選委員會主委楊楚光雖不克出席開票過程，但他對此次入堂選手，表示最高的敬意！此外，典章委員會主委張思敏及提名委員會主委石德忠，均表達感謝所有人協助完成這項台灣歷史上具有重大意義任務，並恭喜所有首屆名人堂成員

此次第一屆名人堂是以1973年以前的早期籃球人為候選對象 往後將朝年輕化方向努力進行，以期使更多的籃球偶像及對台灣籃球有貢獻的籃球前輩，都能陸續的進入名人堂。