2019年病人自主權利法正式上路後，一對老夫妻特別選在結婚50周年「金婚」當天預約長庚醫院的「預立醫療照護諮商門診」，在門診諮商過程中得知，兩夫妻因為有照顧末期長輩的經驗，知道末期病人身體無法自主的無奈感與照顧者家人的辛苦，因此希望提早為自己安排善終，讓自己活得有品質。

醫療團隊在諮商過程中說明了生命末期醫療決定觀念，瞭解後夫妻在「金婚」這天共同決定簽署了「預立醫療決定」、「安寧緩和意願書」、「器官捐贈同意書」，對於他們來說，在生命中最重要的日子，和對方一起做重要的決定，是件很有意義的事情，也是最棒的結婚50週年禮物。

小潔例行性回診，看到林口長庚紀念醫院正在宣導器官捐贈，她走進器官捐贈宣導櫃台，溫柔而堅定地說：「我願意器官捐贈，我想要簽署意願註記在健保IC卡上！」簽署完成後，小潔表示妹妹也非常支持，甚至將器官捐贈的心意，刺在手臂上，讓這器官捐贈成為美麗永恆的印記，向所有人宣告器官捐贈我願意！

長庚醫院積極推動「器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定」等觀念，副院長馮思中表示越來越多民眾可以開放的態度討論生死議題、善終的安排，副院長李威震亦表示，器官捐贈是大愛的展現，可以幫助許多人延續生命。希望透過宣導週的活動，讓大家對生命末期抉擇的觀念可以有更多的瞭解及安排，別讓人生留下了遺憾，能夠為自己未來做準備，是件很棒的事情，邀請民眾相揪家人、同事、好朋友們一起來響應。